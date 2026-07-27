Simpson Manufacturing Aktie
WKN: 912711 / ISIN: US8290731053
|
27.07.2026 23:14:50
Simpson Manufacturing Q2 Profit Rises
(RTTNews) - Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) on Monday reported an increase in profit for the second quarter driven by revenue, reflecting growth in North America and Europe.
For the quarter, net income increased to $127.0 million or $3.09 per share from $103.5 million or $2.47 per share in the prior-year quarter.
Net sales increased 6.3% to $671.1 million from $631.1 million last year. Gross margin expanded to 47.4% from 46.4%, and operating margin improved to 25.2% from 22.2%.
For fiscal year 2026, Simpson Manufacturing now expects a consolidated operating margin in the range of 19.7% to 20.5%, including a projected gain of $10.0 million to $12.0 million from the sale of vacant land.
The company also increased its share repurchase authorization by $50.0 million to $200.0 million, and declared a quarterly dividend of $0.30 per share.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Simpson Manufacturing IncShs
|
26.07.26
|Ausblick: Simpson Manufacturing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.04.26
|Ausblick: Simpson Manufacturing stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.02.26
|Ausblick: Simpson Manufacturing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Simpson Manufacturing IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Simpson Manufacturing IncShs
|169,60
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFeuerpause im Iran: ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.