SIX-Handel SLI beendet die Mittwochssitzung im Minus

Am Mittwoch notierte der SLI via SIX letztendlich 0,63 Prozent schwächer bei 1 950,87 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,104 Prozent auf 1 961,10 Punkte an der Kurstafel, nach 1 963,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 962,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 945,05 Punkten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,004 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, den Wert von 1 975,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, wies der SLI einen Wert von 1 949,20 Punkten auf. Der SLI stand vor einem Jahr, am 18.09.2023, bei 1 738,56 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,62 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 023,54 Punkten. 1 742,94 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 5,88 Prozent auf 0,90 CHF), Sandoz (+ 0,87 Prozent auf 34,78 CHF), Roche (+ 0,83 Prozent auf 268,40 CHF), Holcim (+ 0,12 Prozent auf 82,82 CHF) und Novartis (+ 0,01 Prozent auf 98,04 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sonova (-2,29 Prozent auf 295,00 CHF), Givaudan (-1,81 Prozent auf 4 456,00 CHF), Alcon (-1,71 Prozent auf 81,58 CHF), Sika (-1,54 Prozent auf 267,80 CHF) und Richemont (-1,54 Prozent auf 118,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 456 602 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,435 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,00 erwartet. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

