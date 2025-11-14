SIX-Handel SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Freitag geht es im SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,73 Prozent auf 2 059,57 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,739 Prozent auf 2 059,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 074,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 061,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 053,69 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,85 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 017,92 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 14.08.2025, den Wert von 1 992,10 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, bei 1 937,15 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 7,18 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Punkte.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 8,08 Prozent auf 174,55 CHF), Swatch (I) (+ 2,89 Prozent auf 181,50 CHF), Givaudan (-0,09 Prozent auf 3 456,00 CHF), Nestlé (-0,12 Prozent auf 80,99 CHF) und Sika (-0,35 Prozent auf 155,05 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sonova (-4,03 Prozent auf 209,40 CHF), Swiss Re (-3,90 Prozent auf 147,80 CHF), ams-OSRAM (-2,40 Prozent auf 10,16 CHF), UBS (-2,17 Prozent auf 30,66 CHF) und Julius Bär (-1,62 Prozent auf 58,16 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 324 368 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,141 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

