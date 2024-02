SIX-Handel SLI zum Start leichter

Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstagmorgen wieder ab.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,02 Prozent leichter bei 1 848,82 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,092 Prozent auf 1 847,50 Punkte an der Kurstafel, nach 1 849,21 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 846,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 1 848,92 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wurde der SLI mit 1 760,96 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 704,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 784,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,84 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 850,92 Punkten. 1 742,94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sonova (+ 0,77 Prozent auf 287,80 CHF), Alcon (+ 0,64 Prozent auf 68,86 CHF), Temenos (+ 0,52 Prozent auf 66,30 CHF), Givaudan (+ 0,51 Prozent auf 3 723,00 CHF) und Geberit (+ 0,47 Prozent auf 512,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Sandoz (-3,14 Prozent auf 28,05 CHF), Swatch (I) (-0,87 Prozent auf 217,30 CHF), Julius Bär (-0,76 Prozent auf 48,40 CHF), Holcim (-0,73 Prozent auf 67,90 CHF) und ams (-0,52 Prozent auf 2,11 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 344 512 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 267,302 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at