Givaudan Aktie
|3 409,00EUR
|-14,00EUR
|-0,41%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 4630 auf 3955 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Endmärkte des Aromenherstellers seien schwach, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Seine Qualität bleibe aber ungebrochen hoch./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
3 955,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3 186,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
24,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3 186,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,14%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AGmehr Nachrichten
|
25.09.25
|Börse Zürich in Rot: SMI fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
22.09.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.09.25
|SMI-Handel aktuell: SMI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
22.09.25
|Börse Zürich: So steht der SMI am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
22.09.25
|SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Givaudan von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
19.09.25
|SMI aktuell: SMI am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.09.25
|SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
19.09.25
|Schwache Performance in Zürich: SLI liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AGmehr Analysen
|07:17
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|12.09.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|28.08.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 409,00
|-0,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:22
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:06
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:22
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|25.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|25.09.25
|SAP Buy
|UBS AG
|25.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Mercedes-Benz Group Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|Covestro Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.09.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|25.09.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG