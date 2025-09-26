HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 4630 auf 3955 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Endmärkte des Aromenherstellers seien schwach, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Seine Qualität bleibe aber ungebrochen hoch./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:16 / GMT

