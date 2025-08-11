Givaudan Aktie
|3 615,00EUR
|15,00EUR
|0,42%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" belassen. Im Verlauf des Jahres seien die Ergebnisausblicke europäischer Chemieproduzenten im Schnitt ein gutes Stück gesunken, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Mit Blick auf die Konsensprognosen für 2025 habe das die Risiken minimiert. Im zweiten Halbjahr richte sich der Blick nun aber bereits auf das kommende Jahr, und hier gebe es erneut das Risiko rückläufiger Annahmen für den Sektor. Bei Givaudan sei dieses Risiko wiederum vergleichsweise gering./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
3 394,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
3 392,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Analysen zu Givaudan AGmehr Analysen
|10:07
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|23.07.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
