Givaudan Aktie
|3 636,00EUR
|35,00EUR
|0,97%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
27.08.2025 07:30:40
Givaudan Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3200 Franken auf "Underperform" belassen. Dies schrieb Analyst Chris Counihan am Mittwoch nach Veröffentlichung der Ziele bis 2030 und der Nachfolgelösung für den Konzernchef anlässlich des Investorentags des Aromenherstellers./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 01:20 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 01:20 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3 200,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
3 405,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6,02%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
3 405,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,02%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
