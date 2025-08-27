Givaudan Aktie

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

Givaudan Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3200 Franken auf "Underperform" belassen. Dies schrieb Analyst Chris Counihan am Mittwoch nach Veröffentlichung der Ziele bis 2030 und der Nachfolgelösung für den Konzernchef anlässlich des Investorentags des Aromenherstellers./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 01:20 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 01:20 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3 200,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
3 405,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-6,02%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
3 405,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,02%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

