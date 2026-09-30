SIX-Handel So bewegt sich der SPI mittags

Am Mittwoch tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,03 Prozent leichter bei 19 716,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,428 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,500 Prozent stärker bei 19 820,30 Punkten, nach 19 721,64 Punkten am Vortag.

Bei 19 716,24 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 19 873,98 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,878 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 20 270,57 Punkten. Der SPI wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 20 015,46 Punkten auf. Der SPI wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 16 748,62 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,08 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell DocMorris (+ 6,05 Prozent auf 13,14 CHF), Schlatter Industries (+ 5,08 Prozent auf 18,60 CHF), SKAN (+ 2,96 Prozent auf 69,50 CHF), Curatis (+ 2,50 Prozent auf 18,45 CHF) und Rieter (+ 2,40 Prozent auf 2,57 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Züblin (Zueblin Immobilien (-3,92 Prozent auf 49,00 CHF), BioVersys (-3,02 Prozent auf 25,70 CHF), Gurit (-3,00 Prozent auf 58,20 CHF), lastminutecom (-2,83 Prozent auf 9,62 CHF) und SoftwareONE (-2,50 Prozent auf 8,38 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 250 362 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 309,701 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at