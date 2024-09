SIX-Handel: So performt der SPI aktuell

Am Montag geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,28 Prozent auf 15 869,88 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,151 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,501 Prozent auf 15 905,34 Punkte an der Kurstafel, nach 15 826,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 862,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 974,03 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.08.2024, erreichte der SPI einen Stand von 15 791,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, stand der SPI bei 16 263,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 429,81 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,92 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell HOCHDORF (+ 36,94 Prozent auf 1,84 CHF), Relief Therapeutics (+ 9,30 Prozent auf 2,35 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,72 Prozent auf 17,74 CHF), BELIMO (+ 5,32 Prozent auf 574,00 CHF) und LEM (+ 4,94 Prozent auf 1 274,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Leclanche (Leclanché SA) (-8,93 Prozent auf 0,26 CHF), GAM (-8,37 Prozent auf 0,17 CHF), Arundel (-6,15 Prozent auf 0,12 CHF), ams (-5,36 Prozent auf 0,90 CHF) und Edisun Power Europe (-4,17 Prozent auf 57,50 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 6 345 142 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 251,045 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,87 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at