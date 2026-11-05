SIX-Handel: SPI nachmittags im Plus

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 15:39 Uhr Gewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 21 214,79 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,639 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,355 Prozent auf 21 232,79 Punkte an der Kurstafel, nach 21 157,72 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 21 271,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 21 150,40 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 2,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 456,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 475,73 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 17 084,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 16,29 Prozent zu Buche. Bei 21 271,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Tecan (N) (+ 10,14 Prozent auf 269,40 CHF), Clariant (+ 4,99 Prozent auf 10,94 CHF), Vetropack A (+ 4,36) Prozent auf 19,62 CHF), DocMorris (+ 4,31 Prozent auf 16,94 CHF) und Adval Tech (+ 3,72 Prozent auf 44,60 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ASMALLWORLD (-7,75 Prozent auf 1,31 CHF), ams-OSRAM (-7,16 Prozent auf 15,55 CHF), Curatis (-7,04 Prozent auf 16,50 CHF), GAM (-6,06 Prozent auf 0,06 CHF) und INFICON (-5,13 Prozent auf 155,20 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 405 240 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 346,223 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at