Sixt-Aktie gewinnt deutlich: Sixt schreibt wieder schwarze Zahlen und steigert Erlöse deutlich

Wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen mitteilte, kletterten die Erlöse in den drei Monaten auf 580 Millionen von 330 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern erreichte voraussichtlich 80 Millionen bis 95 Millionen Euro nach einem Minus von 14 Millionen wegen der Corona-Einschränkungen im Vorjahresquartal.

"Eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal war schon vor Jahresbeginn abzusehen", so die Sixt SE. "Die vorläufigen Zahlen verfestigen diese Erwartung und zeigen ein starkes erstes Quartal 2022, das an die erfreuliche Entwicklung der vorangegangenen Quartale anknüpft." Maßgeblich hierfür sei insbesondere das anhaltend gute Marktpreisniveau.

Die bisher genannte Prognose für 2022 mit den dort genannten Unsicherheiten (insbesondere die Entwicklung des Krieges in der Ukraine und die sich daraus ergebenden Folgen) gelte unverändert fort. Sixt will die Konzern-Quartalsmitteilung zum 31. März wie geplant am 12. Mai veröffentlichen.

An der Börse kamen die vorläufigen Quartalszahlen gut an. Die Aktie legt im Dienstaghandel zeitweise um 7,63 Prozent auf 136,90 Eurozu. Analyst Christian Obst von der Baader Bank lobte den Jahresstart des kürzlich in den Index der mittelgroßen Werte aufgestiegenen Unternehmens. Wie schon im vergangenen Jahr habe Sixt von den hohen Preisen einerseits und reduzierten Kosten andererseits profitiert. Zudem mache die Firma Fortschritte bei der Digitalisierung des Geschäfts, schrieb er.

Sixt machte für die gute Entwicklung zum Jahresstart vor allem das "anhaltend gute Marktpreisniveau" verantwortlich. Im Vorjahresquartal sei die Geschäftstätigkeit insbesondere in Europa von pandemiebedingten Einschränkungen des Reiseverkehrs erheblich beeinträchtigt worden. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Unsicherheiten, vor allem die Entwicklung des Krieges in der Ukraine und die sich daraus ergebenden Folgen, veränderte der Konzern seine Jahresprognose trotz der starken Quartalszahlen nicht.

2022 will der Autovermieter den Umsatz "deutlich steigern" und 380 bis 480 Millionen Euro Gewinn vor Steuern erwirtschaften. Treiber seien die starke Nachfrage in Europa und den USA, die bessere Auslastung der Flotte und die höheren Mietpreise, sagte Co-Vorstandschef Alexander Sixt bei Vorlage der Vorjahreszahlen Anfang März. 2021 hatte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 49 Prozent auf 2,28 Milliarden Euro zugelegt. Der Gewinn vor Steuern war auf den Rekordwert von 442 Millionen Euro gestiegen und hatte damit 43 Prozent über dem Ergebnis des Vor-Corona-Jahrs 2019 gelegen.

Hauptaktionär des Autovermieters ist die Familie Sixt mit Aufsichtsratschef Erich Sixt und seinen beiden Söhnen Alexander und Konstantin Sixt, die ihn im vergangenen Jahr als Co-Vorstandchefs ablösten. Im März stieg der Konzern in den MDAX auf.

