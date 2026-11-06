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SLI aktuell 06.11.2026 12:27:06

SLI aktuell: SLI fällt zurück

SLI aktuell: SLI fällt zurück

Der SLI zeigt sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Am Freitag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 2,37 Prozent tiefer bei 2 354,94 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,77 Prozent auf 2 369,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 412,08 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 378,69 Punkte, das Tagestief hingegen 2 354,30 Zähler.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,293 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der SLI 2 226,28 Punkte auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 2 328,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 010,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,48 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 433,53 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 0,54 Prozent auf 524,00 CHF), Logitech (-0,60 Prozent auf 79,82 CHF), Julius Bär (-0,73 Prozent auf 67,74 CHF), UBS (-0,78 Prozent auf 39,58 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,04 Prozent auf 66,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swiss Re (-3,96 Prozent auf 152,90 CHF), Kühne + Nagel International (-3,59 Prozent auf 236,40 CHF), Alcon (-3,15 Prozent auf 60,80 CHF), Galderma (-3,15 Prozent auf 189,00 CHF) und Lindt (-3,00 Prozent auf 8 575,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 077 466 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 344,359 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie hat mit 11,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 73,06 0,44% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 67,06 -1,64% Alcon AG
Amrize 37,54 -1,03% Amrize
Galderma 208,50 -1,42% Galderma
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 424,73 0,65% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 166,00 -3,57% Swiss Re AG
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