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06.11.2026 12:27:06
SLI aktuell: SLI fällt zurück
Am Freitag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 2,37 Prozent tiefer bei 2 354,94 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,77 Prozent auf 2 369,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 412,08 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 378,69 Punkte, das Tagestief hingegen 2 354,30 Zähler.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,293 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der SLI 2 226,28 Punkte auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 2 328,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 010,74 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,48 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 433,53 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 0,54 Prozent auf 524,00 CHF), Logitech (-0,60 Prozent auf 79,82 CHF), Julius Bär (-0,73 Prozent auf 67,74 CHF), UBS (-0,78 Prozent auf 39,58 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,04 Prozent auf 66,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swiss Re (-3,96 Prozent auf 152,90 CHF), Kühne + Nagel International (-3,59 Prozent auf 236,40 CHF), Alcon (-3,15 Prozent auf 60,80 CHF), Galderma (-3,15 Prozent auf 189,00 CHF) und Lindt (-3,00 Prozent auf 8 575,00 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 077 466 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 344,359 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Die Swiss Re-Aktie hat mit 11,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|73,06
|0,44%
|Alcon AG
|67,06
|-1,64%
|Amrize
|37,54
|-1,03%
|Galderma
|208,50
|-1,42%
|Julius Bär
|73,88
|-0,03%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|256,40
|-2,58%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 420,00
|-1,67%
|Logitech S.A.
|86,64
|-1,19%
|Partners Group AG
|729,60
|0,55%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|424,73
|0,65%
|Swiss Re AG
|166,00
|-3,57%
|UBS
|42,91
|-0,74%
|VAT
|562,40
|0,79%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 379,22
|-1,36%
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Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.