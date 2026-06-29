VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Index-Performance
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29.06.2026 12:26:41
SLI aktuell: SLI mittags mit Abgaben
Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 2 262,53 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,066 Prozent auf 2 270,20 Punkte an der Kurstafel, nach 2 268,71 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 262,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 270,65 Punkten.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, bewegte sich der SLI bei 2 160,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der SLI einen Wert von 1 999,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, betrug der SLI-Kurs 1 967,84 Punkte.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,19 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 288,59 Punkten. 1 915,56 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 1,45 Prozent auf 72,92 CHF), Galderma (+ 1,43 Prozent auf 180,80 CHF), Logitech (+ 1,07 Prozent auf 79,62 CHF), Julius Bär (+ 0,73 Prozent auf 68,66 CHF) und VAT (+ 0,60 Prozent auf 673,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Holcim (-1,81 Prozent auf 73,72 CHF), Sonova (-1,75 Prozent auf 191,00 CHF), Sika (-1,49 Prozent auf 165,10 CHF), Amrize (-1,21 Prozent auf 44,20 CHF) und Lindt (-1,00 Prozent auf 9 415,00 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 652 637 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 289,755 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,81 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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