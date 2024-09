SLI-Handel aktuell: SLI am Montagnachmittag in Grün

Der SLI notiert am ersten Tag der Woche im Plus.

Am Montag tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,36 Prozent höher bei 1 952,79 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,067 Prozent auf 1 944,38 Punkte an der Kurstafel, nach 1 945,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 954,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 942,03 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.08.2024, wurde der SLI auf 2 007,69 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 1 943,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 725,28 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,73 Prozent nach oben. 2 023,54 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sandoz (+ 2,53 Prozent auf 35,65 CHF), Lindt (+ 1,84 Prozent auf 11 050,00 CHF), ams (+ 1,66 Prozent auf 0,93 CHF), Temenos (+ 1,29 Prozent auf 58,85 CHF) und Alcon (+ 1,16 Prozent auf 83,40 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sonova (-1,33 Prozent auf 288,30 CHF), Adecco SA (-0,85 Prozent auf 27,92 CHF), Logitech (-0,84 Prozent auf 72,78 CHF), Swiss Re (-0,82 Prozent auf 115,35 CHF) und Swatch (I) (-0,79 Prozent auf 151,00 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 323 594 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225,976 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,60 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

