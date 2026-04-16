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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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SLI-Performance im Blick 16.04.2026 12:27:13

SLI-Handel aktuell: SLI mittags in Rot

SLI-Handel aktuell: SLI mittags in Rot

Der SLI zeigt sich am Mittag wenig bewegt.

Am Donnerstag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,14 Prozent schwächer bei 2 128,28 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,087 Prozent auf 2 129,52 Punkte an der Kurstafel, nach 2 131,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 125,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 132,46 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,61 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 040,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 173,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, wies der SLI einen Stand von 1 867,06 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1,06 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 1,63 Prozent auf 77,40 CHF), Sika (+ 1,11 Prozent auf 150,30 CHF), Partners Group (+ 1,07 Prozent auf 923,80 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,01 Prozent auf 219,60 CHF) und Julius Bär (+ 0,84 Prozent auf 62,52 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Galderma (-2,14 Prozent auf 153,25 CHF), Sandoz (-1,97 Prozent auf 66,58 CHF), VAT (-1,91 Prozent auf 555,60 CHF), Lindt (-1,56 Prozent auf 10 070,00 CHF) und Straumann (-1,12 Prozent auf 88,20 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 164 666 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 274,437 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Partners Group AG 989,80 0,02% Partners Group AG
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Sandoz 70,22 -5,13% Sandoz
Sika AG 162,40 0,74% Sika AG
Straumann Holding AG 95,00 -1,55% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 141,85 0,50% Swiss Re AG
UBS 36,37 -0,66% UBS
VAT 602,00 -1,73% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 604,60 -0,26% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 122,09 -0,44%

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