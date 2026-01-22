SmartFinancial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SmartFinancial gab am 20.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,81 USD. Im letzten Jahr hatte SmartFinancial einen Gewinn von 0,570 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,30 Prozent auf 83,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 74,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SmartFinancial in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 316,37 Millionen USD im Vergleich zu 283,43 Millionen USD im Vorjahr.

