SmartFinancial Aktie
WKN DE: A140QS / ISIN: US83190L2088
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20.04.2026 13:25:20
SMARTFINANCIAL INC. Q1 Income Advances
(RTTNews) - SMARTFINANCIAL INC. (SMBK) released a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $13.68 million, or $0.81 per share. This compares with $11.25 million, or $0.67 per share, last year.
Excluding items, SMARTFINANCIAL INC. reported adjusted earnings of $13.67 million or $0.81 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.9% to $74.27 million from $66.37 million last year.
SMARTFINANCIAL INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.68 Mln. vs. $11.25 Mln. last year. -EPS: $0.81 vs. $0.67 last year. -Revenue: $74.27 Mln vs. $66.37 Mln last year.
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