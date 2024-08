SMI aktuell: SMI zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer

Der SMI bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,07 Prozent tiefer bei 12 338,48 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,450 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,074 Prozent tiefer bei 12 338,27 Punkten, nach 12 347,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 12 344,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 332,80 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 26.07.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 241,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, einen Stand von 11 931,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, lag der SMI bei 10 956,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 10,46 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 12 434,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Novartis (+ 0,32 Prozent auf 100,72 CHF), Nestlé (+ 0,25 Prozent auf 89,76 CHF), Roche (+ 0,18 Prozent auf 283,70 CHF), Swisscom (+ 0,09 Prozent auf 534,50 CHF) und Logitech (+ 0,00 Prozent auf 77,94 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Swiss Re (-0,76 Prozent auf 116,95 CHF), UBS (-0,45 Prozent auf 26,31 CHF), Lonza (-0,43 Prozent auf 557,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,42 Prozent auf 47,88 CHF) und Givaudan (-0,38 Prozent auf 4 191,00 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 157 894 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 243,102 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

2024 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,45 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at