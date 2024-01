SMI-Handel aktuell: SMI am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone

Der Handel in Zürich verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Am Mittwoch notiert der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,13 Prozent fester bei 11 263,21 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,292 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,268 Prozent leichter bei 11 218,54 Punkten in den Handel, nach 11 248,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 276,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 202,95 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,626 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bei 11 071,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 001,69 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 10.01.2023, den Wert von 11 162,15 Punkten.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 3,02 Prozent auf 68,28 CHF), Lonza (+ 1,74 Prozent auf 362,70 CHF), Logitech (+ 1,62 Prozent auf 81,72 CHF), Roche (+ 0,75 Prozent auf 254,15 CHF) und UBS (+ 0,67 Prozent auf 25,56 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Sika (-4,14 Prozent auf 243,10 CHF), Geberit (-1,49 Prozent auf 514,80 CHF), Kühne + Nagel International (-1,06 Prozent auf 290,00 CHF), Holcim (-0,58 Prozent auf 64,72 CHF) und Sonova (-0,51 Prozent auf 275,70 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 115 645 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 274,362 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,89 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at