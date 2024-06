SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Roche-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Roche-Aktie statt. Der Schlusskurs der Roche-Anteile betrug an diesem Tag 274,65 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,641 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 250,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 911,71 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 8,83 Prozent.

Am Markt war Roche jüngst 199,05 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at