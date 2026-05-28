Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
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28.05.2026 18:55:00
Snowflake Soars. 2 Software Stocks That Could Be Next
Snowflake (NYSE: SNOW) had a message for software investors last night: Don't give up on software-as-a-service (SaaS) stocks yet.In a year when software stocks have gotten pummeled over concerns that AI-native products from start-ups like Anthropic could disrupt the leading enterprise software companies, Snowflake, a bellwether in the industry, seemed to dispel the notions of disruption in its first-quarter earnings report as the stock was up 34% on Thursday morning on the results.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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