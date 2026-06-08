WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
08.06.2026 11:45:49
So much is wrong with the 2026 World Cup
The 2026 World Cup has been heavily criticized even before it begins. The politics of US President Donald Trump, high ticket prices, the expansion to 48 teams and the environmental impact have all raised questions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!