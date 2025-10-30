Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Zahlen für Q3
|
30.10.2025 21:08:03
Amazon-Aktie im Rallymodus: Gewinn des Online-Versandriesen steigt
Amazon hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,95 US-Dollar je Aktie erzielt, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Plus von 1,43 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Die Analysten hatten für den Berichtszeitraum in ihren Schätzungen einen Gewinnanstieg auf 1,57 US-Dollar je Aktie prognostiziert.
Beim Umsatz lag der E-Commerce-Gigant über den Markterwartungen: Statt der von Analysten in Aussicht gestellten 177,91 Milliarden US-Dollar erlöste das Unternehmen im Berichtsquartal 180,17 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Amazon 158,88 Milliarden US-Dollar umgesetzt.
Die Amazon-Aktie zeigt sich am Donnerstag an der NASDAQ nachbörslich zeitweise 9,82Prozent im Plus bei 244,75 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
