CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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09.04.2026 18:00:00
Social Security Has Never Missed a Payment. Will That Change Soon?
Few people would disagree with the fact that Social Security has problems. Many recipients believe that their checks don't cover enough living expenses and that their buying power has declined over time.But despite those valid concerns, the Social Security Administration (SSA) has gotten one thing right: It has never failed to make a payment in the 86 years the program has been paying monthly benefits.Some people worry that this will change, given that Social Security is now less than a decade away from insolvency. While the news on that front definitely isn't good, it may not be as concerning as you've been imagining.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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