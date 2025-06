Söder kündigt neue Förderungen für bezahlbare Wohnungen an

GMUND (dpa-AFX) - Der bestehende Stopp der Wohnungsbauförderung in Bayern wird nach den Worten von Ministerpräsident Markus Söder aufgehoben. Das Kabinett habe "entschieden", dass es für diese ganzen kommunalen und studentischen Förderanfragen, die es in diesem Jahr gebe, wieder die Möglichkeit zur Bewilligung gebe, sagte der CSU-Chef nach einer zweitägigen Klausur des Ministerrates in Gmund am Tegernsee. Dafür stünden "bis zu 400 Millionen Euro extra Geld" zur Verfügung.

Im Herbst werde dann bei der Aufstellung des neuen Haushaltes entschieden, "für die nächsten Jahre, wie weit wir da noch aufstocken können", betonte Söder. Ab 2026 solle es ein Jahresprogramm geben, in dem alle Baufördermaßnahmen gesammelt werden.

In den vergangenen Monaten hatte der auch für viele Kommunen überraschend wie ärgerliche Stopp der Wohnungsbauförderung für Kritik gesorgt. Der Bau bezahlbarer Wohnungen war wegen fehlender Fördermittel zunehmend zum Erliegen gekommen. Der Branchenverband VdW Bayern hatte kürzlich mitgeteilt, dass im laufenden Jahr nur noch maximal 3.000 Wohnungen bei seinen 505 Mitgliedsunternehmen fertiggestellt würden. Dabei war diese Zahl bereits vergangenes Jahr um mehr als ein Fünftel auf 3.556 eingebrochen./had/DP/zb