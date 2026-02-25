SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
25.02.2026 02:02:35
Software maker WiseTech to cut 30% of workforce in AI shift
The job cuts will be made this fiscal year and nextWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!