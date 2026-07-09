SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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09.07.2026 15:59:00
Software-Support auch extern - SAP wendet EU-Strafe ab
Der Softwarekonzern SAP hat mit Zusagen eine drohende EU-Strafe abgewendet. Kunden sollen künftig mehr Flexibilität bei Wartung und Support erhalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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