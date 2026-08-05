SOLVENTUM Aktie
WKN DE: A407ZE / ISIN: US83444M1018
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05.08.2026 23:00:09
Solventum Corporation Bottom Line Rises In Q2
(RTTNews) - Solventum Corporation (SOLV) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $92 million, or $0.53 per share. This compares with $90 million, or $0.51 per share, last year.
Excluding items, Solventum Corporation reported adjusted earnings of $442 million or $2.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.2% to $2.209 billion from $2.161 billion last year.
Solventum Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $92 Mln. vs. $90 Mln. last year. -EPS: $0.53 vs. $0.51 last year. -Revenue: $2.209 Bln vs. $2.161 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.10 To $ 7.20
outlook : Increased organic sales growth range to +2.5% to +3.0%
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