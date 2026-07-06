SoftBank Aktie
WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009
|
06.07.2026 06:00:13
Son remakes SoftBank in his own image
The veteran investor has put himself at the centre of the global AI boom. Some think he now has too much controlWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!