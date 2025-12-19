Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
|
19.12.2025 10:17:00
Sony Group erwirbt 80 Prozent der Anteile an Peanuts Holdings
Charles M. Schulz' Peanuts-Franchise mit Snoopy, Charlie Brown und weiteren hat bei Sony ein neues Zuhause.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Sony Corp.mehr Nachrichten
|
19.12.25
|Sony buys Snoopy (Financial Times)
|
11.11.25
|Sony launches cheaper Japan-only PlayStation 5 console (Financial Times)
|
11.11.25
|Gute Stimmung bei Sony - Aktie profitiert von Gewinnsprung (finanzen.at)
|
11.11.25
|Sony rechnet dank Kameranachfrage mit mehr operativem Gewinn (dpa-AFX)
|
11.11.25
|MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sony nach erhöhtem Ausblick sehr fest (Dow Jones)
|
10.11.25
|Ausblick: Sony vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Sony veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.09.25
|Sony Financial-Aktie mit Kurssprung am ersten Handelstag nach Abspaltung von Sony (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Sony Corp.
|21,71
|-1,18%
|SONY CORP ADR Cert Deposito Arg Repr 0.5 ADR
|4 995,00
|-0,79%
|SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|21,40
|-1,83%
