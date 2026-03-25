Honda Motor Aktie

Honda Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853226 / ISIN: JP3854600008

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25.03.2026 15:42:00

Sony und Honda stellen Elektroautoentwicklung ein

Die Umstrukturierung von Hondas Elektrosparte hat auch Auswirkungen auf das E-Auto-Joint-Venture mit Sony: Die Entwicklung des Afeela wird eingestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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