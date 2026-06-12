Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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12.06.2026 16:36:15
SpaceX IPO: First Indicative Price At $174 Per Share
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