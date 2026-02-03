KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
03.02.2026 01:07:00
SpaceX übernimmt xAI, samt Grok und X
Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX übernimmt Elon Musks Firma xAI. Dazu gehören Grok und das Soziale Netz X. Die Pläne sind hochtrabend, selbst für Musk.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
