AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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05.11.2026 15:00:00
SpaceX vs. Rocket Lab vs. AST SpaceMobile: 3 Space Stocks Compared on the Only Numbers That Matter
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), also called SpaceX, reported revenue of about $14.6 billion in the third quarter. However, more than half came from its Super Intelligence (SI) business, formerly known as the artificial intelligence (AI) business, rather than from its traditional space operations. SpaceX's other two businesses include Space, which manufactures and launches reusable rockets, and Connectivity, which provides satellite internet services through Starlink.
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) generated $234 million in its fiscal second quarter (ended June 30), mainly from its Space Systems segment. Rocket Lab manufactures spacecraft and satellite components through Space Systems, while its Launch Services business sends satellites and other payloads into space.
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|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
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|7,42%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|47,35
|14,51%
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