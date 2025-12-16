Fines Aktie
WKN DE: A3DTRQ / ISIN: JP3802410005
|
16.12.2025 12:35:19
Spain fines Airbnb as fight against housing prices continues
Madrid said the €64 million fine is due to rentals' licensing issues as the country continues to battle its rising housing costs. Airbnb said it will appeal.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbnbmehr Nachrichten
|
15.12.25
|Spanien belegt Airbnb mit Millionenbußgeld (Spiegel Online)
|
12.12.25
|S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Airbnb von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
05.12.25
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbnb von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.11.25
|S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Airbnb von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
26.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu Fines inc. Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airbnb
|111,20
|-0,13%
|Fines inc. Registered Shs
|634,00
|0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.