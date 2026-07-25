WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
25.07.2026 04:31:20
Spain wins second World Cup after beating Argentina in final
After a 16-year wait, Spain has claimed a second men's World Cup. Ferran Torres scored the winner in a deserved 1-0 victory over Argentina, which means Spain is now men's and women's world champions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!