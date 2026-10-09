BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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09.10.2026 02:23:27
Spain's parliament rejects housing bill as protests continue
Spain's minority government suffered defeat in parliament as it tried to push through a pair of emergency measures aimed at making housing more affordable. A pensioner's eviction and protests led to the bid.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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