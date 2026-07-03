SPI aktuell: Das macht der SPI mittags

Kaum bewegt zeigt sich der SPI am Mittag.

Am Freitag fällt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,04 Prozent auf 20 199,32 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,476 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,010 Prozent leichter bei 20 204,81 Punkten in den Handel, nach 20 206,84 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20 256,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20 156,54 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,13 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 03.06.2026, einen Stand von 18 739,30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der SPI einen Wert von 18 123,68 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wurde der SPI auf 16 617,16 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 10,73 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 276,07 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 12,04 Prozent auf 6,05 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,50 Prozent auf 0,04 CHF), ams-OSRAM (+ 7,30 Prozent auf 19,85 CHF), Kardex (+ 6,87 Prozent auf 249,00 CHF) und COLTENE (+ 4,99 Prozent auf 52,60 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-4,29 Prozent auf 1,01 CHF), Calida (-4,22 Prozent auf 19,06 CHF), Schlatter Industries (-3,68 Prozent auf 18,30 CHF), Molecular Partners (-3,13 Prozent auf 3,10 CHF) und IVF HARTMANN (-2,72 Prozent auf 125,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 180 761 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289,615 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at