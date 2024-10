SPI aktuell: SPI gibt nach

Am Mittwoch bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,24 Prozent tiefer bei 16 092,74 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,197 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,121 Prozent auf 16 151,09 Punkte an der Kurstafel, nach 16 131,51 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 209,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 091,77 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,04 Prozent abwärts. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.09.2024, bei 16 514,07 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2024, einen Stand von 15 955,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, betrug der SPI-Kurs 14 240,53 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,45 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Schlatter Industries (+ 2,48 Prozent auf 24,80 CHF), EFG International (+ 2,11 Prozent auf 11,60 CHF), Swatch (I) (+ 2,02 Prozent auf 181,90 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 1,95 Prozent auf 7,85 CHF) und Swatch (N) (+ 1,83 Prozent auf 36,25 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen HOCHDORF (-11,95 Prozent auf 0,60 CHF), DocMorris (-7,14 Prozent auf 34,08 CHF), Evolva (-6,32 Prozent auf 0,83 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,88 Prozent auf 0,16 CHF) und Gurit (-4,35 Prozent auf 25,30 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 884 287 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 246,437 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

