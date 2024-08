SPI aktuell: SPI klettert am Donnerstagmittag

Am Donnerstag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,05 Prozent fester bei 16 065,95 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,125 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,241 Prozent auf 16 097,18 Punkte an der Kurstafel, nach 16 058,55 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 16 122,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 065,37 Punkten lag.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2024, wies der SPI einen Wert von 16 291,35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 887,49 Punkten gehandelt. Der SPI lag vor einem Jahr, am 15.08.2023, bei 14 495,22 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,27 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 16 484,31 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Curatis (+ 8,33 Prozent auf 5,98 CHF), Evolva (+ 6,74 Prozent auf 0,92 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 5,66 Prozent auf 8,40 CHF), ams (+ 2,79 Prozent auf 1,07 CHF) und COLTENE (+ 2,24 Prozent auf 50,20 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Geberit (-4,13 Prozent auf 506,40 CHF), PolyPeptide (-4,07 Prozent auf 31,80 CHF), SHL Telemedicine (-3,95 Prozent auf 3,40 CHF), Xlife Sciences (-3,43 Prozent auf 33,80 CHF) und Molecular Partners (-2,63 Prozent auf 5,55 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 010 233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 252,436 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. In puncto Dividendenrendite ist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

