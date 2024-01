SPI-Handel aktuell: SPI zeigt sich zum Start fester

Am Freitag tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,65 Prozent stärker bei 14 629,02 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,997 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,427 Prozent stärker bei 14 597,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 535,04 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 14 629,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 597,15 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SPI bereits um 0,202 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.12.2023, wies der SPI einen Wert von 14 546,10 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 12.10.2023, einen Wert von 14 356,91 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.01.2023, den Stand von 14 479,30 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Kinarus (+ 28,57 Prozent auf 0,00 CHF), ONE swiss bank (+ 4,26 Prozent auf 2,94 CHF), ams (+ 3,55 Prozent auf 2,03 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 3,52 Prozent auf 0,09 CHF) und PolyPeptide (+ 2,60 Prozent auf 16,56 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen GAM (-9,11 Prozent auf 0,35 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,00 Prozent auf 0,48 CHF), Partners Group (-2,49 Prozent auf 1 118,00 CHF), V-Zug (-1,55 Prozent auf 63,40 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-1,55 Prozent auf 4,45 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 088 871 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 271,869 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Edisun Power Europe-Aktie mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OC Oerlikon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

