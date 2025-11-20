SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in APG SGA von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die APG SGA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades APG SGA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 191,00 CHF. Bei einem APG SGA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,236 APG SGA-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2025 1 089,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 208,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 8,90 Prozent.

APG SGA wurde am Markt mit 611,33 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at