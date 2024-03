SPI-Papier APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte eine APG SGA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die APG SGA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die APG SGA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die APG SGA-Aktie bei 280,50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die APG SGA-Aktie investierten, hätten nun 0,357 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 27.03.2024 auf 222,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,14 CHF wert. Mit einer Performance von -20,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

APG SGA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 661,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at