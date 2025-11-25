SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Basilea Pharmaceutica-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 101,10 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 98,912 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2025 4 762,61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 48,15 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -52,37 Prozent.

Jüngst verzeichnete Basilea Pharmaceutica eine Marktkapitalisierung von 587,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at