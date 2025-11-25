Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Basilea Pharmaceutica-Investment im Blick
|
25.11.2025 10:03:41
SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Basilea Pharmaceutica-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 101,10 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 98,912 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2025 4 762,61 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 48,15 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -52,37 Prozent.
Jüngst verzeichnete Basilea Pharmaceutica eine Marktkapitalisierung von 587,11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!