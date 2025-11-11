BELIMO Aktie
WKN DE: A3CUQD / ISIN: CH1101098163
|BELIMO-Anlage im Blick
|
11.11.2025 10:03:38
SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BELIMO-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das BELIMO-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 574,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,741 BELIMO-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2025 auf 781,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 360,31 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 36,03 Prozent.
BELIMO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,66 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
