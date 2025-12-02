SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Bell-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Bell-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bell-Anteile an diesem Tag 257,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 38,835 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.12.2025 auf 224,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 699,03 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,01 Prozent verringert.

Bell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,44 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at