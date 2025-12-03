Verluste in Zürich: Das macht der SPI am Mittag

Aktuell halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Um 12:09 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 0,11 Prozent auf 17 687,61 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,261 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,115 Prozent auf 17 726,76 Punkte an der Kurstafel, nach 17 706,37 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 17 687,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 786,82 Zähler.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 0,457 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16 982,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16 890,31 Punkten auf. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, bei 15 737,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 13,98 Prozent. Bei 17 786,82 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. 14 361,69 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell COSMO Pharmaceuticals (+ 17,56 Prozent auf 77,00 CHF), Xlife Sciences (+ 10,58 Prozent auf 23,00 CHF), Bell (+ 5,23 Prozent auf 231,50 CHF), VAT (+ 4,94 Prozent auf 388,70 CHF) und Logitech (+ 4,02 Prozent auf 96,86 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen SHL Telemedicine (-11,11 Prozent auf 0,80 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5,46 Prozent auf 1,42 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,56 Prozent auf 18,02 CHF), Curatis (-4,00 Prozent auf 12,00 CHF) und DocMorris (-3,90 Prozent auf 5,42 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 717 219 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 273,086 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet mit 3,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. OC Oerlikon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,11 Prozent.

Redaktion finanzen.at