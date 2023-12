SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile an diesem Tag 77,40 CHF wert. Bei einem Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 129,199 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.12.2023 5 413,44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 41,90 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 45,87 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis bezifferte sich zuletzt auf 139,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at