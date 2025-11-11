SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier bei 44,80 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,321 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers auf 48,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 087,05 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 8,71 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis eine Börsenbewertung in Höhe von 158,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at