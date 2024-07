SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: Hätte sich eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor einem Jahr rentiert?

Vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 232,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,431 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2024 auf 233,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,43 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 0,43 Prozent.

Der Berner Kantonalbank (BEKB)-Wert an der Börse wurde auf 2,15 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at